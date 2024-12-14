Sıkıyönetim ilan etmesi ancak tepkilerin ardından geri adım atmasının ardından Güney Kore'de bir siyasi krize sebep olan Devlet Başkanı Yoon, Ulusal Meclis'te yapılan azil oylamasıyla görevden alındı.

İktidar partisinin azil oylamasını boykot kararını kaldırması ve oylamaya katılmasının ardından yapılan oylamada 204 vekil azil yönünde oy kullandı. 85 aleyhte, üç çekimser ve sekiz geçersiz oy kullanıldı.

Yoon görevden alındı. Devlet Başkanı'nın başbakanlık görevine atadığı Han Duck-soo, Yoon'un görevlerini geçici olarak üstlenecek. Görevden uzaklaştırılmasına rağmen Yoon görevine yetkileri olmadan devam edecek. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki altı ay içinde Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına karar verecek. Güney Kore'nin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise ilk açıklamasını yaptı.