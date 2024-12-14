Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın aylar sonra bir fotoğrafı çekildi
Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.
Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti.
Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını; "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla sosyal medyada paylaştı.