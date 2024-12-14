TikTok'a göre 2024'ün en popüler viral trendleri
TikTok; Jools Lebron'un yeni bir akım başlatan sloganı, 2 aylık bebek hipopotama duyulan aşk ve Logan Moffitt'in salatalıkları da dahil olmak üzere yılın en önemli trendlerini açıkladı.
İnsanlar bir bebek hipopotama aşık oldu
Dünya çapında pek çok insan 2024 yılında iki bebek hayvanın ortaya çıkışıyla adeta büyülendi: Moo Deng ve Penguen Pesto. Biri 2 aylıkken diğeri 9 aylıkken dünya çapında ilgi odağı oldular. Nesli tehlike altındaki bebek hipopotam Moo Deng, Tayland'da Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Yetkililer hayvanat bahçesinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladıktan kısa bir süre sonra bebek hipopotam internette büyük ilgi gördü. Son iki ayda hayvanat bahçesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu sevgi ve ilgi, Moo Deng'in şirinliği kadar, bebek su aygırlarının biraz garip canlılar olmasından kaynaklanıyor. Sürekli ıslaklar ve derileri parlak. Aynı anda hem şirin hem de çirkinler. Hem tombul, hem sevimliler. Bu yüzden de, herkes Moo Deng'e bayıldı. Aynı kaderi, Avustralya'da bir akvaryumda sadece 9 aylık olmasına rağmen, anne babasının toplam ağırlığına eşit olan kral penguen yavrusu ‘Pesto’ da paylaştı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. İnsanlar Moo Deng ve Pesto'ya aşırı ilgi gösterdiler, sosyal medyada günlük rutinlerini takip edip hayvan temalı ürünler aldılar ve hayvanlardan ilham alan sanat eserleri ürettiler.
Demure kelimesi sosyal medyada patladı
Influencer Jools Lebron, Ağustos ayında, bir paylaşımında herkese neden demure olmaları (mütevazi ve alçakgönüllü) gerektiğini anlattı, ardından makyajını demure olarak tanımladı. Paylaşımı 54 milyondan fazla görüntülenme ile sosyal medyada patladı ve herkes demure kelimesini kullanmaya başladı. Kelime basit bir sosyal medya trendi olmanın ötesine geçip insanlar tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsendi.
Demure bir yaşayış moda oldu; ölçülü ve mütevazi olmak, çekingen ve mahçup davranmak, sakin ve ihtiyatlı kalmak, karmaşadan gösterişten şatafattan uzak durmak, zarif olmak, düşünceli hareket etmek, farkındalıklı olmak gibi özellikleri karşılıyordu... Özellikle kadınların iş yapma şekillerinden giyim tarzlarına, saç ve makyajlarından günlük aktivitelerine kadar bir çok alanı etkiledi. Jennifer Lopez, Lindsay Lohan ve Khloe Kardashian gibi pek çok ünlü de artık bu kelimeyi sıkça telaffuz ediyor. Demure trendi pek çok şeyi tanımlayan ve kucaklayan yeni bir ifade oluşturmakla kalmadı, hem sade hem de nasıl güçlü kalınır, insanlara bunu göstermek isteyenler tarafından sahiplenildi. Bu trend kelime sadece ağustos ayından itibaren dilden dile dolaşmasına rağmen o kadar bulaşıcı oldu ki Dictionary.com tarafından 2024'ün Yılın Kelimesi seçildi.
Tüm salatalıklar tükendi
“Salatalık adam” olarak bilinen influencer Logan Moffitt, salatalık tariflerini paylaşmaya başladıktan sonra 2024 yılında büyük bir popülerlik yaşadı. Moffitt, 43 milyondan fazla görüntülenen en viral TikTok videosunda, birçok insanın iştahını kabartan kremalı salatalıklı rulo yapıyor. Moffitt, salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneğini bu hesapla vermiş oldu. İnsanlarda ortaya çıkan salatalık yeme arzusu marketlerin salatalık sıkıntısı çekmesine neden oldu.