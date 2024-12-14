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TikTok'a göre 2024'ün en popüler viral trendleri

TikTok; Jools Lebron'un yeni bir akım başlatan sloganı, 2 aylık bebek hipopotama duyulan aşk ve Logan Moffitt'in salatalıkları da dahil olmak üzere yılın en önemli trendlerini açıkladı.

Giriş: 14.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 14.12.2024 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil TikTok'a göre 2024'ün en popüler viral trendleri

İnsanlar bir bebek hipopotama aşık oldu

Dünya çapında pek çok insan 2024 yılında iki bebek hayvanın ortaya çıkışıyla adeta büyülendi: Moo Deng ve Penguen Pesto. Biri 2 aylıkken diğeri 9 aylıkken dünya çapında ilgi odağı oldular. Nesli tehlike altındaki bebek hipopotam Moo Deng, Tayland'da Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Yetkililer hayvanat bahçesinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladıktan kısa bir süre sonra bebek hipopotam internette büyük ilgi gördü. Son iki ayda hayvanat bahçesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu sevgi ve ilgi, Moo Deng'in şirinliği kadar, bebek su aygırlarının biraz garip canlılar olmasından kaynaklanıyor. Sürekli ıslaklar ve derileri parlak. Aynı anda hem şirin hem de çirkinler. Hem tombul, hem sevimliler. Bu yüzden de, herkes Moo Deng'e bayıldı. Aynı kaderi, Avustralya'da bir akvaryumda sadece 9 aylık olmasına rağmen, anne babasının toplam ağırlığına eşit olan kral penguen yavrusu ‘Pesto’ da paylaştı ve sosyal medyada ilgi odağı oldu. İnsanlar Moo Deng ve Pesto'ya aşırı ilgi gösterdiler, sosyal medyada günlük rutinlerini takip edip hayvan temalı ürünler aldılar ve hayvanlardan ilham alan sanat eserleri ürettiler.

Demure kelimesi sosyal medyada patladı

Influencer Jools Lebron, Ağustos ayında, bir paylaşımında herkese neden demure olmaları (mütevazi ve alçakgönüllü) gerektiğini anlattı, ardından makyajını demure olarak tanımladı. Paylaşımı 54 milyondan fazla görüntülenme ile sosyal medyada patladı ve herkes demure kelimesini kullanmaya başladı. Kelime basit bir sosyal medya trendi olmanın ötesine geçip insanlar tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsendi.

Demure bir yaşayış moda oldu; ölçülü ve mütevazi olmak, çekingen ve mahçup davranmak, sakin ve ihtiyatlı kalmak, karmaşadan gösterişten şatafattan uzak durmak, zarif olmak, düşünceli hareket etmek, farkındalıklı olmak gibi özellikleri karşılıyordu... Özellikle kadınların iş yapma şekillerinden giyim tarzlarına, saç ve makyajlarından günlük aktivitelerine kadar bir çok alanı etkiledi. Jennifer Lopez, Lindsay Lohan ve Khloe Kardashian gibi pek çok ünlü de artık bu kelimeyi sıkça telaffuz ediyor. Demure trendi pek çok şeyi tanımlayan ve kucaklayan yeni bir ifade oluşturmakla kalmadı, hem sade hem de nasıl güçlü kalınır, insanlara bunu göstermek isteyenler tarafından sahiplenildi. Bu trend kelime sadece ağustos ayından itibaren dilden dile dolaşmasına rağmen o kadar bulaşıcı oldu ki Dictionary.com tarafından 2024'ün Yılın Kelimesi seçildi.

2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?

Tüm salatalıklar tükendi

“Salatalık adam” olarak bilinen influencer Logan Moffitt, salatalık tariflerini paylaşmaya başladıktan sonra 2024 yılında büyük bir popülerlik yaşadı. Moffitt, 43 milyondan fazla görüntülenen en viral TikTok videosunda, birçok insanın iştahını kabartan kremalı salatalıklı rulo yapıyor. Moffitt, salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneğini bu hesapla vermiş oldu. İnsanlarda ortaya çıkan salatalık yeme arzusu marketlerin salatalık sıkıntısı çekmesine neden oldu.

Salatalık adam çiftçileri zor durumda bıraktı
Salatalık adam çiftçileri zor durumda bıraktı
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ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
Almanya ile ABD savunma sanayii alanında iş birliğine gidiyor. Almanya'nın en büyük savunma sanayii şirketi Rheinmetall ile ABD merkezli savunma sanayii şirketi Auterion, insansız hava ve kara araçlarının üretimi konusunda iş birliği yapacak. Bu adımın savaş sahasında büyük değişiklik yaratacağına inanılıyor.
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Tüyler ürpertici olay Manisa'da yaşandı. Emirhan Ü. isimli yolcu, taksi şoförü Hakan Paktan'dan post cihazını istedi. Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı. Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan'ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı. Takside yaşananlar kameraya yansıdı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, taksiciyi bıçaklamaya çalışıp serbest bırakılan şahıs hakkında yeniden gözaltı kararı verdi.
Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
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47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasından önce ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi Ukrayna'ya daha öncekilerden çok daha büyük bir silah yardımı yapmaya hazırlanıyor. CNN tarafından dile getirilen iddiaya göre Joe Biden Yönetimi silah sevkiyatını ocak ayının ortasına kadar tamamlamayı planlıyor. Donald Trump ise göreve 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Yeni bir dönemin arifesindeyiz" diyen Erdoğan, "Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın ardından AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "AK Parti bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. Her kim AK Parti'yi dünyada kabul gören klasik parti işleyişi sınırları içinde değerlendirir ve öyle hareket ederse fena halde yanılır. Siyaseti bu şekilde uygulayanların kendi iç ilişkilerinde, yönettikleri belediyelerde, uluslararası ilişkilerde nasıl savrulma yaşadıklarına hep beraber şahit oluyoruz" dedi
"Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
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ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye ve Gazze'deki durumu görüştük. Önceliğimiz Suriye'de istikrar" dedi. Blinken ise DEAŞ ile mücadelenin zorunluluğunu görüştüklerini söyledi ve "Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız" dedi. Dün akşam Ankara'ya gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmişti
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bir anime olarak vizyona giriyor. "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu ediniyor. Bu hafta aksiyon sevenler için Avcı Kraven ve Haldun Dormen, Mustafa Alabora ile Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda bulunduğu Hain filmi vizyonda olacak. Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştiği Her Şeyin Başı Merkür de eğlenceli bir romantik komedi filmi olarak öne çıkıyor. 15 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde Bütün Çılgınlar Beni Sever, 18 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde Van Gogh, 19 Aralık'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyunları sahnelenecek. 17 Aralık'ta AKM'de 70'ler ve 80'ler, Türk pop müziğini dinleyeceğimiz Ustalardan İzler konseri ve 18 Aralık'ta Jolly Joker Kartal'da Nazan Öncel konseri olacak. "Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması" sergisini Müze Gazhane'de 31 Ocak'a 2025'e kadar, Brezilyalı foto muhabir Sebastião Salgado'nun "Genesis" sergisi Tophane-i Amire'de 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
2025'te ekonomi nasıl olacak? Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne? ABD Başkanı seçilen Trump'ın "savaşları bitirme" vaadi sonrası altındaki düşüş sürer mi? Fed ve TCMB'nin faiz kararları doları nasıl etkiler? Borsa İstanbul'un seyri ne olacak? Yabancı yatırımcı gelecek mi? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Finans Editörü Rahim Ak yanıtladı.
Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
Tabağınızdaki küçük ve keskin tatlı turplar, sadece lezzetli değil, aynı zamanda bir sağlık hazinesi. Bu kök sebzenin cilt sağlığından kalp sağlığına, sindirimden kansere kadar uzanan faydalarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte detaylar!
En güçlü kadınlar
Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna; Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine girdi