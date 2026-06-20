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        Haberler Dünya Son dakika: İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı | Dış Haberler

        Son dakika: İran, Hürmüz Boğazı'nı ateşkes ihlali gerekçesiyle kapattı

        İran, ABD ve İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

        İran’ın en üst düzey ortak askeri komuta merkezi, ABD ve İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

        Karargâh, bu kapatmanın taahhütlerin ihlali olarak nitelendirdiği durumlara yanıt olarak atılan "ilk adım" olduğunu belirtti ve "saldırganlık" devam ederse daha ileri önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu.

        ABD ve İran'ın ateşkes kapsamında Lübnan'ın da olacağı konusunda anlaşması, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla birkaç kez ihlal edilmişti. Dün İsrail ve Hizbullah ateşkes ilan etse de İsrail güney Lübnan'ı bombalamaya devam etmişti.

        Vance İsviçre'ye gidecek

        ABD Başkan Yardımcısı Vance ise önümüzdeki günlerde İran'la müzakereler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını belirterek, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair henüz bir kanıt yok" dedi.

        İran devlet televizyonu, ABD ile müzakere edecek ekibin İsviçre'ye yola çıktığı haberini paylaştı.

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