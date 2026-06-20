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        Haberler Gündem Isparta’da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü 5’i ağır toplam 16 yaralı

        Isparta’da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü 5’i ağır toplam 16 yaralı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var

        Kaza, akşam saatlerinde Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sünücüsünün ismi henüz belirlenemeylen minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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        #ısparta kaza
        #gelendost kaza
        #haberler
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