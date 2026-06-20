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        Haberler Dünya Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak | Dış Haberler

        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan 60 günlük anlaşma boyunca ve sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geçiş ücreti alınmayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı.

        Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Açıklamada Trump, "60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak." ifadesini kullanırken, İran ile anlaşma olmaması durumunda, Orta Doğu'ya sağlanan yardımlar nedeniyle ABD bir ücret getirmedikçe, 60 günlük sürecin sonunda da Boğaz'dan bir geçiş ücreti olmayacağını kaydetti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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