Gaziantep'te yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİL TIR İLE ÇARPIŞTI

İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

İKİ GENÇ DE YARALANDI

Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet İnal (19) yaralandı.

Fatih İnal, 19 yaşında hayatını kaybetti.

SINAV YOLUNDA CAN VERDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle İnal ailesi gözyaşlarına boğuldu.

DİĞER GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.