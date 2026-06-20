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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu | Gaziantep haberleri | Son dakika haberleri

        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle gencin ailesi gözyaşına boğulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!

        Gaziantep'te yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        OTOMOBİL TIR İLE ÇARPIŞTI

        İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

        İKİ GENÇ DE YARALANDI

        Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet İnal (19) yaralandı.

        Fatih İnal, 19 yaşında hayatını kaybetti.
        Fatih İnal, 19 yaşında hayatını kaybetti.

        SINAV YOLUNDA CAN VERDİ

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle İnal ailesi gözyaşlarına boğuldu.

        DİĞER GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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