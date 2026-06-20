Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yazılım mühendisi olan Fatih Ü., yolda yürüdüğü sırada önü kesilerek darp edildi. Burnu ve kaburgaları kırılan Fatih Ü., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile üyesi 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nde olay, 13 Haziran günü saat 01.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı’nda meydana geldi.
İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti.
BURNU VE KABURGALARI KIRILDI
DHA'daki habere göre iş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darp etti.
Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz sonrası 4 şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan 4 kişinin Fatih Ü.'nün önünü kesip darp ettikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.