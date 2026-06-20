Kocaeli'nde olay, 13 Haziran günü saat 01.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan Kapanönü Çarşısı’nda meydana geldi.

İş yerinin önüne koydukları masada oturan Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y., o sırada yoldan geçen yazılım mühendisi Fatih Ü.'nün önünü kesti.

BURNU VE KABURGALARI KIRILDI

DHA'daki habere göre iş yerinden çıkıp evine giderken aynı çarşıda esnaf olan 4 kişi, Fatih Ü.'yü darp etti.

Tekme ve tokatların hedefi olan mühendis, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Fatih Ü.'nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz sonrası 4 şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan 4 kişinin Fatih Ü.'nün önünü kesip darp ettikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.