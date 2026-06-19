20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen kadın ile erkek arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kadını silahla vuran şüpheli, ardından aynı silahla intihar etti. Olayda iki kişi de yaşamını yitirdi.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 19:39 Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kadını vuran kişi intihar etti.
İddiaya göre, aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Banu Özdağ ile Zafer Yılmaz, Kemerçeşme Mahallesi'nde ortak arkadaşlarına ait dükkanda bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'ı silahla vurduktan sonra intihar etti..png
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..png
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Yılmaz ile Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan çalışmanın ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.
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