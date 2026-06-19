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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da yeni boşanan çiftin cansız bedeni sitenin bahçesinde bulundu - haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yeni boşanan çiftin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu

        İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde kadın ve erkeğin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin daha önce boşandıkları öğrenilirken, olay öncesinde binada tartıştıkları tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu

        İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu.

        EKİPLERE BİLDİRİLDİ

        AA'daki habere göre olay; İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

        Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

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