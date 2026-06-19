İstanbul'da yeni boşanan çiftin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu
İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde kadın ve erkeğin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin daha önce boşandıkları öğrenilirken, olay öncesinde binada tartıştıkları tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu.
EKİPLERE BİLDİRİLDİ
AA'daki habere göre olay; İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.