Son dakika: Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la İsviçre'de başlayacak müzakereler öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendisine ait dijital platform Truth Social'da paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:

"Savaş İran'ı zayıflattı! Artık ne hava kuvvetleri, ne donanması, ne uçaksavar teçhizatı, ne radarı, ne de başka herhangi bir şeyi yok ve yine de Demokratlar İran'ın dört ay öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorlar.

Bunu nasıl da kolayca geçiştirebiliyorlar, hayal edebiliyor musunuz? Bazı insanlar ne kadar aptal olabilir?

Biz çaresizlikten görüşmedik, İran görüştü. Onlar BİTTİ! 60 günü tamamlayacağız. Para almayacaklar, on cent bile!"