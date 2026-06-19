Üçüncü çocuğuna hamile olan Natalie Portman'ın karnı büyüdü

Üçüncü çocuğuna hamile olan Natalie Portman, 45'inci yaş gününü iki farklı ülkede kutlarken, bir dizi fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Nisan ayında hamile olduğunu duyuran Amerikalı oyuncu, Fransız müzik yapımcısı sevgilisi Tanguy Destable'den ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu bekliyor.

Portman'ın İtalya ve Fransa'da çekilen yeni fotoğraflarında belirginleşen karnı ön plandaydı. Oyuncu, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde arkadaşıyla birlikte poz verirken, NBA'in bu yılki şampiyonu New York Knicks renklerinde kıyafeti üzerinde taşıdı.

REKLAM

BEBEK GÖRÜNDÜ

Bu, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamasından sonra Portman'ın büyüyen karnını ilk sergileyişi oldu.

Oyuncu geçen ay, lüks tren şirketinin reklamını yapmak için sosyal medyadan bir dizi fotoğrafını paylaşsa da bu fotoğraflarda karnı belli olmuyordu.

Portman, kısa süre önce verdiği bir röportajda hamileliği hakkında konuşmuş, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" demişti.

"ŞANSLI OLDUĞUMU BİLİYORUM"

"Çocukluğumda hamile kalmanın ne kadar zor olduğunu duyarak büyüdüm" diyen Portman, "Hamile kalmakta çok zorlanan birçok sevdiğim insan var, bu yüzden onlara karşı da saygılı olmak istiyorum. Bu çok güzel, çok neşeli bir şey, ama aynı zamanda kolay bir şey de değil. Bu yüzden ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bunun çok farkındayım ve çok minnettarım" ifadesini kullanmıştı.

40'lı yaşlarda hamilelik yaşamayla ilgili de konuşan Portman, "Kimlerle vakit geçirmek istediğimi, etrafımda ne tür bir enerji istediğimi bilmek, bu deneyimi her gün çok güzel kılıyor. Bunun muhtemelen son kez olduğunu bilmek, her anın kıymetini bilmemi sağlıyor" dedi.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied 2023'te ayrıldı, boşanma davaları 2024'te sonuçlandı

1990'lı yıllarda 'Leon' filminde çocuk oyuncu olarak ünlenen ve kendine Hollywood'da başarılı bir kariyer çizen Portman, 11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılmış, 2024'te müzisyen Tanguy Destable ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Portman ve Destable çifti, Paris'te yaşıyor.

Amerikalı oyuncunun eski eşinden 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor.