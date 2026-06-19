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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.

        Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninde Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

        SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

        Vedat Muriqi’nin sağlık kontrolleri Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

        Öncelikle kan tetkikleri yapılan oyuncunun sağlık kontrolü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

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        MUSTAFA ÇAĞLAR: İYİ BİR FUTBOLCUNUN YANI SIRA ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER ALDIK

        İmzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, “Çok mutluyuz. Vedat Muriqi çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir futbolcu. İyi bir futbolcunun yanı sıra çok güçlü bir karakter aldık. Camiamız için çok başarılı olacak inşallah. Şampiyonlukta adım adım devam ediyoruz. Bu sene şampiyon olacağız.” açıklamasında bulundu.

        VEDAT MURIQI: BU ARMA İÇİN HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN, SAVAŞTAN KAÇMAYACAĞIM

        2019/2020 sezonunda da Çubuklu formayı terleten Vedat Muriqi ise, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.” şeklinde konuştu.

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        Spor Bülteni - 18 Haziran 2026 (Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi)

        Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi. Galatasaray Temmuz'u bekliyor. Beşiktaş'ta kamp kadrosu netleşiyor. Milliler hazırlıklarına devam ediyor. Kenan Yıldız 11'e dönüyor. Fenerbahçe BEKO seri'de 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları VNL'de galip geldi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

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