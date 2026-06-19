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        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın

        YKS'ye sayılı saatler kala ailelere seslenen Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, son anda yapılan uyarıların ve "Bir kez daha gözden geçir" gibi cümlelerin gençlerin kaygısını artırabileceğini söyledi. Başakgil, sınav çıkışında ağlayan ya da sessiz kalan öğrencilerin hemen başarısızlıkla etiketlenmemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir duygu boşalması olabilir. Korkmayın, çocuğunuza sarılın" ifadelerini kullandı

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın

        YKS'ye sayılı saatler kala öğrenci kadar ebeveynlerin sergilediği tutumlar da sınavın sonucunu ve çocuğun ruh halini doğrudan etkiliyor. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, aileleri bu kritik süreçte yapılması ve kaçınılması gerekenler konusunda uyardı.

        BU CÜMLELER ÇOCUĞUN OMZUNDAKİ YÜKÜ ARTIRIYOR

        Sınava saatler kala çocukların artık rahatlaması gerektiğini belirten Psikolog Buse Başakgil, çocuklara kaç net yapacakları, hangi bölümü kazanacakları veya belirli bir bölümü mutlaka kazanmaları gerektiği sorulduğunda, onların üzerine ağır bir yük bindirildiğini söyledi.

        Psikolog Başakgil, bu tür konuşmaların çocuğu kendi hedeflerinden uzaklaştırıp tamamen ebeveyn beklentilerine odaklanmaya ittiğini belirterek, bu söylemlerden kaçınılması gerektiğini çünkü çocuğun son geceyi kendi amaçları yerine ebeveynin beklentilerini düşünerek geçireceğini söyledi.

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        KONULARA VE TESTLERE ARTIK BAKMAYIN

        Sınavdan önceki gün konu anlatım kitaplarına veya testlere tekrar bakılmasını önermeyen Başakgil, bunun sadece kafa karıştıracağını kaydederek, son günün bir duygu düzenleme süreci olarak geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

        Başakgil, ayrıca, çocuğa değer verildiğinin sözlerle değil davranışlarla hissettirilmesi gerektiğini, bunun için film izleme, sevilen yemekleri hazırlama veya duygularına odaklanan sorular sorma gibi yaklaşımların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

        SABAH RUTİNİNİ DEĞİŞTİRMEYİN

        Sınav sabahı evdeki düzenin, kahvaltının ve uyandırma saatinin her zamanki gibi korunması gerektiğini söyleyen Psikolog Başakgil, rutinin dışına çıkmanın çocuğun beyninde tehlike alarmı yaratabileceğini söyledi.

        Psikolog Buse Başakgil, sınava girecek kişide bir miktar kaygının olumlu olduğunu ve yönetilebilir düzeydeki kaygının çabayı artırdığını kaydetti.

        SINAVDAN ÇIKAN ÇOCUĞUN AĞLAMASI KÖTÜYE İŞARET DEĞİL

        Sınavdan çıkan çocukların bazen ağladığını söyleyen Başakgil, bunun sağlıklı bir duygu boşalması olduğunu belirtti.

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        Başakgil, ebeveynlerin dehşete kapılmak yerine çocuğa sarılmaları ve konuşmak istemiyorsa kendi hazır olduğu zamana kadar saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

        Psikolog Başakgil, "Sınavın kötü geçtiği düşünülüyorsa, sınav çıkışında bunu sorgulamak yerine duyguların yatışması beklenmeli, duygusal yoğunluk azaldıktan sonra ise suçlayıcı olmayan ve çözüm odaklı bir yapılandırma sürecine girilmelidir" ifadelerini kullandı.

        "HAYATI ŞEKİLLENDİRECEK TEK GÜN DEĞİL"

        Son olarak sınava girecek gençlere seslenen Psikolog Başakgil, bu sürecin bir sınavdan ibaret olduğunu ve hayatı şekillendirecek tek gün olmadığını hatırlattı.

        Ebeveynlerin kendi duygularını düzenleyememesinin çocuğun suçu olmadığını belirten Başakgil, gençlerin üzerlerindeki fazla yükün onlarla ilgili bir durum olmadığını hatırlamalarını ve alternatiflerin varlığının rahatlatıcı olması gerektiğini söyledi.

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