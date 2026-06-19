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        Haberler Gündem Yargı Son dakika haber: 12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te - 12. Yargı Paketi çıkacak mı? | Son dakika haberleri

        12. Yargı Paketi gelecek hafta TBMM'de

        12. Yargı Paketi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Paketle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis'te

        AK Parti, uzun süredir çalıştığı 12. Yargı Paketi’ni Meclis’e önümüzdeki hafta sunacak. Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza dairelerin sunduğu etki analizleri değerlendirildi, toplantılar yapıldı.

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        PAKETLE YARGILAMALAR HIZLANACAK

        12. Yargı Paketi’yle davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına yönelik düzenlemeler de yapılacak. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak.

        Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde, gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek.

        Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.

        YETKİSİZLİK GEREKÇESİYLE BOZMA KARARI ALINAMAYACAK

        Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak.

        Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. 12. Yargı Paketi’nde Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler de yer alıyor. Teklifle kanuni faiz oranı yüzde 24 yerine 31 olarak belirlenecek.

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