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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti! İnşaat ustası ve kaportacı çıktı Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        "Sahte doktor" inşaat ustası ve kaportacı çıktı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!

        Şanlıurfa'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İŞ YERİNİ MUAYENEHANE YAPMIŞ

        DHA'daki habere göre yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.

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        TIBBİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

        Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

        HEM İNŞAAT USTASI HEM KAPORTACI

        Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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