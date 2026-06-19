"Sahte doktor" inşaat ustası ve kaportacı çıktı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi
Şanlıurfa'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İŞ YERİNİ MUAYENEHANE YAPMIŞ
DHA'daki habere göre yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi.
TIBBİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.
HEM İNŞAAT USTASI HEM KAPORTACI
Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.