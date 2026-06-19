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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu | Son dakika haberleri

        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!

        Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60 yaşındaki doktor F.T. de "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Karabük, Düzce ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor F.T. (60) "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme", sekreteri F.U. (53) "iştirak" ile A.E.A. (21), C.A. (52), S.K. (28), S.T. (28), O.E. (33), H.E. (63), Ö.F.U. (26) "rüşvet verme" suçlarından, yasal süre dışında para karşılığında kürtaj yaptırdığı öne sürülen A.S. (28) ve K.S. (30) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        DOKTOR PARA TALEP EDİP İŞLEM YAPTI İDDİASI

        Soruşturma dosyasında, Zonguldak'ta görevli uzman doktor F.T'nin, bazı hastalardan para talep ederek tıbbi işlemler gerçekleştirdiği, gerçeğe aykırı hasta kaydı oluşturduğu ve usulsüz ilaçları reçete yazdığı iddialarına yer verildi.

        ODASINDA 500 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

        Dosyada, suçüstü yakalanan şüpheli F.T'nin odasında yapılan aramada yaklaşık 500 bin lira ele geçirildiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca, bazı gebeliklerin para karşılığında sonlandırıldığı, yasal süre içerisindeki işlemler için de farklı miktarlarda ücret talep edildiği yönünde ifade ve teknik takip kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

        9 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan zanlılardan 9'unun daha önce adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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