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        Haberler Objektife Takılanlar Sıla Gençoğlu, yeni yaşını Bodrum'da sevgilisi İlker Kaleli ve yakın arkadaşlarıyla kutladı - Magazin haberleri

        Sıla Gençoğlu, Bodrum'da yeni yaşını kutladı

        Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 46'ncı yaş gününü Bodrum Pabuç Koyu'nda sevgilisi İlker Kaleli ve yakın dostlarıyla kutladı. Çiftin teknedeki keyifli anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:31 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 17 Haziran'da 46'ncı yaşına giren Sıla Gençoğlu, doğum gününü Bodrum'da sevdikleriyle birlikte kutladı. Şarkıcı, uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ve yakın arkadaş grubuyla birlikte Bodrum Pabuç Koyu'nda görüntülendi.

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        Yeni yaşını denizin ortasında, samimi bir atmosferde kutlayan şarkıcı, gün boyunca teknede güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı.

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        İlker Kaleli ise teknenin arka bölümünde arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

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        Bir süre sonra sevgilisinin yanına geçen Sıla Gençoğlu, neşeli sohbete dahil oldu.

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        Arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren Gençoğlu, daha sonra sıcak havanın etkisiyle kendini serin sulara bıraktı.

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        Denizin keyfini çıkaran şarkıcıyı, İlker Kaleli'nin teknenin ön kısmından izlediği görüldü.

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        Günün ilerleyen saatlerinde ise çiftin arkadaşlarından biri daha sürat teknesiyle gruba katıldı. Kısa süren ziyaretin ardından bikinisini değiştiren Sıla Gençoğlu, mavi bikinisiyle objektiflere yansıdı.

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        Fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, daha sonra İlker Kaleli ile birlikte sürat teknesine binerek koydan ayrıldı.

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        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli
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