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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi!

        Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi!

        2026 Kadınlar VNL 2. etap ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve Ankara'da 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!

        2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-17, 25-23, 25-20'lik setlerle Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

        Milliler, Türkiye etabındaki üçüncü maçında cumartesi günü Almanya ile karşılaşacak.

        Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

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        Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

        Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

        Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Berka Buse Özden, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Hande Baladın)

        Fransa: Eva Elogua, Amelie Rotar, Enora Danard-Selosse, Iman Ndiaye, Helena Cazaute, Amandha Sylves, Juliette Gelin (L), (Manon Jaegy, Nina Stojiljkovic, Cyrielle Depie, Maeva Schalk)

        Setler: 25-17, 25-23, 25-20

        Süre: 90 dakika

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