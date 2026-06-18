Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı | Dış Haberler

        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı

        CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kaldırıldı.

        Yapılan açıklamada, "Amerikan güçleri, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına veya bu limanlardan giden gemilerin transit geçişini engellemiyor. ABD'nin tüm askeri abluka uygulama faaliyetleri sona erdi. Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm yönlerinin yerine getirildiğinden, uyulduğundan ve tam olarak yürürlükte olduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış Diz Operasyonu Mahkemelik Oldu

        Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat eden doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Testleri pozif çıktı
        Testleri pozif çıktı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında