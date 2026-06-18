ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kaldırıldı.

Yapılan açıklamada, "Amerikan güçleri, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına veya bu limanlardan giden gemilerin transit geçişini engellemiyor. ABD'nin tüm askeri abluka uygulama faaliyetleri sona erdi. Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm yönlerinin yerine getirildiğinden, uyulduğundan ve tam olarak yürürlükte olduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.