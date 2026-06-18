Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 16.47'de başladı.
Toplantıda; ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülüyor.
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