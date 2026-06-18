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        Haberler Gündem Adli Tıp örneklerinde sekiz şüphelinin test sonucu pozitif çıktı

        Adli Tıp örneklerinde sekiz şüphelinin test sonucu pozitif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan şüphelilerden 8'inin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Ünlüler soruşturmasında test gelişmesi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan ve Adli Tıp Kurumu’nda test için örnek veren şüphelilerden bazılarının sonuçları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

        Söz konusu isimler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem görmüştü. Soruşturmada daha önce çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bazı isimlerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bazı şüpheliler hakkında ise tutuklama tedbiri uygulandığı bildirilmişti.

        Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından dosyaya giren test sonuçlarının, soruşturmanın seyrinde yeni bir aşama oluşturması bekleniyor. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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