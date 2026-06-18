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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus | Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!

        Mersin'de, şüpheli Enes Can Özata, içinde yolcuların bulunduğu minibüste tartıştığı şoförü darp ettikten sonra direksiyona geçip araçla kaçtı. Bir süre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Özata, aracın şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!

        Mersin'de olay, sabah saatlerinde, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Taşucu Minibüsçüler Kooperatifi'ne ait yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata, şoför Furkan Gök ile tartışmaya başladı.

        ŞOFÖR İLE YOLCUYU DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre tartışmaya yolcuların da katılmasıyla arbede çıktı. Arbedede Özata, şoför Gök ile bir yolcuyu darp etti.

        MİNİBÜSÜ ALIP KAÇTI

        Şoför ile yolcuların araçtan inmesinin ardından Özata, direksiyon başına geçip araçla kaçtı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ARAÇLA ŞARAMPOLE UÇTU

        İki araca çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilerleyen Özata'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçip şarampole düştü.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde şüpheli Enes Can Özata’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özata'nın cansız bedeni, otopsinin ardından morga kaldırıldı.

        DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞ

        Şüphelinin, dün aynı minibüste başka bir yolcuyla tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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