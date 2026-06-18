Mersin'de olay, sabah saatlerinde, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Taşucu Minibüsçüler Kooperatifi'ne ait yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata, şoför Furkan Gök ile tartışmaya başladı.

ŞOFÖR İLE YOLCUYU DARP ETTİ

DHA'daki habere göre tartışmaya yolcuların da katılmasıyla arbede çıktı. Arbedede Özata, şoför Gök ile bir yolcuyu darp etti.

MİNİBÜSÜ ALIP KAÇTI

Şoför ile yolcuların araçtan inmesinin ardından Özata, direksiyon başına geçip araçla kaçtı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARAÇLA ŞARAMPOLE UÇTU

İki araca çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilerleyen Özata'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçip şarampole düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde şüpheli Enes Can Özata’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özata'nın cansız bedeni, otopsinin ardından morga kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞ

Şüphelinin, dün aynı minibüste başka bir yolcuyla tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.