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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı... Mersin'de denizdeki darpta flaş gelişme | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!

        Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma, denizin içerisinde sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tatilcilerin gözü önünde yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!

        Mersin'in Silifke ilçesinde edinilen bilgiye göre olay, Yapraklı Koy Plajında meydana geldi.

        İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizin içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        ÜÇ SALDIRGAN BİR KİŞİYİ DARP ETTİ

        Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, 3 kişinin bir kişiyi denizin ortasında darp ettiği görülürken, plajdaki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kıyıdan yapılan uyarılar ve çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

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        BAKAN GÜRLEK: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

        Vatandaşların ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

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