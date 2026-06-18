Mersin'in Silifke ilçesinde edinilen bilgiye göre olay, Yapraklı Koy Plajında meydana geldi.

İddiaya göre, denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizin içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÜÇ SALDIRGAN BİR KİŞİYİ DARP ETTİ

Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, 3 kişinin bir kişiyi denizin ortasında darp ettiği görülürken, plajdaki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kıyıdan yapılan uyarılar ve çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

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BAKAN GÜRLEK: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Vatandaşların ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."