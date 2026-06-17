Yapraklı Koy Plajı'nda deniz ortasında sopalarla kavga ettiler!
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma büyüdü, sopalı kavgaya döndü! 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile bitti
Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:14 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi.
Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı.
Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.
Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ