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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin Silifke'deki Yapraklı Koy Plajı'nda deniz ortasında sopalarla kavga ettiler! | Son dakika haberleri

        Yapraklı Koy Plajı'nda deniz ortasında sopalarla kavga ettiler!

        Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren 4 kişi arasında çıkan tartışma büyüdü, sopalı kavgaya döndü! 3 kişinin 1 kişiyi darp ettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile bitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Deniz ortasında sopalarla kavga ettiler!

        Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi.

        Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı.

        Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

        3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

        Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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