Körfez'in birbirinden güzel koyları, dalış noktaları ve sahilleriyle yerli ve yabancı turistlere farklı seçenekler sunduğunu anlatan Bacıoğlu, "Tertemiz denizi, güzel koyları ve altın sarısı kumsallarıyla bu bölgede geçmiş yıllarda çok sayıda turisti ağırladık. Yunanistan sınırından Çanakkale'ye kadar uzanan Saros Körfezi, Keşan ve Enez ilçeleri ile sahil köyleriyle birlikte Trakya'nın en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri konumunda bulunuyor" dedi.