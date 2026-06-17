Taksit sayısı nasıl belirlenecek?

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan kamuya olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükte kalmaya devam ederken, geçici bir tecil ve taksitlendirme kolaylığı getirildi. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar müracaat eden mükelleflere yüzde 39 yerine yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi borçlarıyla ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da prim borçlarına ilişkin aynı doğrultuda genelge yayımlayacak.

Vergi ve prim borçları için tecil kolaylığı, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar için sağlanacak.

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Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bunlara ilişkin ceza ve faizler tecil kolaylığına dahil edilmeyecek.

Vergi dairelerine borcu olan mükellefler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecekleri gibi borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcun bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılacak.

Borçlar için kısmi başvuru yapılamayacak. Tüm borçlar için başvuru yapılması gerekecek.

TAKSİT SAYISI NASIL BELİRLENECEK?

Tecil edilen borçların ilk taksiti eylül ayından başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek. Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek.

16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek. Tecil edilen borçlar, mali durumuna ilişkin likidite oranı 0,50 veya 0,50’den büyük olması halinde 36 taksit, 0,50’den küçük 0,30’dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30’dan küçük olması halinde 72 eşit taksitte ödenecek. Bu kapsamda olmayan borçluların borçları ise 48 eşit taksitte ödenecek.

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Mükelleflerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve katma değer vergisinden (KDV) olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları, bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları ise 12 eşit taksitte ödenecek.

Gelelim esas soruya: Taksit sayısının belirlenmesinde önemli olan likidite oranı nasıl hesaplanacak? Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin likidite oranı “Dönen varlıklar – Stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar” formülüne göre hesaplanacak.

İşletme hesabına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin likidite oranı ise “Kasa + Banka + Kısa vadeli alacaklar / Kısa vadeli borçlar” formülü ile hesaplanacak.

Başka bir ifadeyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin dönen varlıklarından stoklar düşüldükten sonra kalan tutar kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünerek likidite oranı hesaplanacak. İşleteme hesabına göre defter tutan mükelleflerin ise kasa, banka ve kısa vadeli alacakları toplanarak kısa vadeli borçlarına bölünecek.

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Örneğin (A) isimli şirketin 468 bin lira gelir vergisi, damga vergisi ve gecikme zammı, 180 bin lira da KDV ve gecikme zammı borcu olsun. Bu mükellefin likidite oranı 0,30’un altında hesaplanmıştır. Bu durumda mükellefin 180 bin lira KDV borcu 12 eşit taksite, 468 bin liralık borcu ise 72 eşit taksite bölünecek.

TAKSİT TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Başvurusunu 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapan mükelleflerin borçlarına yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. Ancak, borcun asıllarına vade tarihinden tecil talep tarihine kadar geçen süre için aylık yüzde 3,7 oranındaki gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecek. Toplam borç tutarı taksit sayısına bölünecek.

Bulunacak taksit tutarlarına uygulanacak tecil faizi, her taksit için ödeme tarihine göre hesaplanacak.

ON MİLYON TL’YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Tecil edilen borcu 10 milyon lira ve altında olan mükelleflerden teminat alınmayacak. Borcu 10 milyon liradan fazla olanlardan ise bu tutarı aşan kısmının yarısı değerinde teminat alınacak. Örneğin 15 milyon lira borcu olan mükelleften 2,5 milyon lira teminat istenecek.

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MEVCUT TECİLLİ BORÇLARA DA YÜZDE 29 FAİZ

Tebliğin yayımlandığı 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve şartlara uygun şekilde ödemeleri devam eden mükelleflerin bu tarihten sonraki taksitleri için yüzde 29 faiz uygulanacak. Bunun için başvuru şartı aranmayacak.

Ancak, mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekecek.

Tecil başvurusunda bulunmuş fakat başvurusu henüz sonuçlanmamış mükellefler yeni tebliğdeki taksit kolaylığından yararlanmak için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapmak zorunda olacak. Bu kişilerin borçlarına ilk müracaat tarihinden 16 Haziran 2026 tarihine kadar olan dönem için yüzde 39, bu tarihten sonrası için yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.

Tecil başvurusu henüz kabul edilmemiş olanların 31 Ağustos’a kadar yeni tebliğden yararlanmak için başvurmaması halinde tecil faizi yüzde 39 olacak.

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Bir takvim yılında iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmemiş sayılacak. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitin, takip eden taksit ödeme süresi içinde tecil faiziyle birlikte ödenmesi gerekecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE TRAFİK CEZALARI

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı üzerinden başvuruda bulunacaklar.

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası ile trafik para cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücreti borçlarının tecil edilmesi ve tecilin ihlal olmaması koşuluyla motorlu taşıta ilişkin fenni muayene izin belgesi veya uçuşa elverişlilik belgesi verilecek. Ancak, motorlu taşıtların satış ve devirlerinin yapılabilmesi için tecil edilen borcun tamamının ödenmesi gerekecek.