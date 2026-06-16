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        Haberler Magazin Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Ölümüyle ilgili detaylar - Magazin haberleri

        Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

        Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi ortaya çıktı. Anne İrtem, "Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı

        Ünlü oyuncu Ece İrtem, dün 35 yaşında hayata veda etti. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Ece İrtem'in cenazesinin, yarın memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

        Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaştı. Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenildi.

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