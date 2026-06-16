Antalya'da olay, dün 18.30 sıralarında Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi'nde meydana geldi.

PASTA ALDI ARACINA YÜRÜDÜ

Pastaneden yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, alışverişini tamamladıktan sonra yol kenarındaki aracına doğru ilerledi.

TAKİP ETTİ BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Bu sırada kendisini takip eden A.B., tabancasıyla arkasından yaklaşıp bacağına ateş etti. Ergenci, bacağına isabet eden kurşun sonrası saldırgana doğru yöneldi.

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YERE DÜŞEN HUSUMETLİSİNİ VURDU

Bu sırada kaldırımda kaçmaya çalışan A.B., Ergenci'nin yere düşmesi sonrası dönerek tabancayla tekrar ateş etti.

EŞİ PEŞİNDEN KOŞTU

Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, araçtan inerek saldırganın peşinden koştu. Ara sokağa giren saldırganın izini kaybettirmesinin ardından Ergenci'nin eşi, çevreden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Ergenci'yi Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ergenci ile şüphelinin birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan Ergenci'ye saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Ergenci'nin düştüğü yerde başkasına ait araçta bulunan çocukların saldırgandan korkup, kaçtığı anlar da yer aldı.