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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru | 3/ sayfa haberler.... | Son dakika haberleri

        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!

        Antalya'da, pastaneden yaş pasta alıp, araçta kendisini bekleyen eşine doğru ilerleyen Mehmet Kadir Ergenci, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralanan Ergenci'nin saldırıya uğradığı an ve çevredeki çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!

        Antalya'da olay, dün 18.30 sıralarında Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi'nde meydana geldi.

        PASTA ALDI ARACINA YÜRÜDÜ

        Pastaneden yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, alışverişini tamamladıktan sonra yol kenarındaki aracına doğru ilerledi.

        TAKİP ETTİ BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

        Bu sırada kendisini takip eden A.B., tabancasıyla arkasından yaklaşıp bacağına ateş etti. Ergenci, bacağına isabet eden kurşun sonrası saldırgana doğru yöneldi.

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        YERE DÜŞEN HUSUMETLİSİNİ VURDU

        Bu sırada kaldırımda kaçmaya çalışan A.B., Ergenci'nin yere düşmesi sonrası dönerek tabancayla tekrar ateş etti.

        EŞİ PEŞİNDEN KOŞTU

        Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, araçtan inerek saldırganın peşinden koştu. Ara sokağa giren saldırganın izini kaybettirmesinin ardından Ergenci'nin eşi, çevreden yardım istedi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Ergenci'yi Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Ergenci ile şüphelinin birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan Ergenci'ye saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Ergenci'nin düştüğü yerde başkasına ait araçta bulunan çocukların saldırgandan korkup, kaçtığı anlar da yer aldı.

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