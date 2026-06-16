Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
Antalya'da, pastaneden yaş pasta alıp, araçta kendisini bekleyen eşine doğru ilerleyen Mehmet Kadir Ergenci, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralanan Ergenci'nin saldırıya uğradığı an ve çevredeki çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'da olay, dün 18.30 sıralarında Serik ilçesi Yaşar Uçar Caddesi'nde meydana geldi.
PASTA ALDI ARACINA YÜRÜDÜ
Pastaneden yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, alışverişini tamamladıktan sonra yol kenarındaki aracına doğru ilerledi.
TAKİP ETTİ BACAKLARINA ATEŞ ETTİ
Bu sırada kendisini takip eden A.B., tabancasıyla arkasından yaklaşıp bacağına ateş etti. Ergenci, bacağına isabet eden kurşun sonrası saldırgana doğru yöneldi.
YERE DÜŞEN HUSUMETLİSİNİ VURDU
Bu sırada kaldırımda kaçmaya çalışan A.B., Ergenci'nin yere düşmesi sonrası dönerek tabancayla tekrar ateş etti.
EŞİ PEŞİNDEN KOŞTU
Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, araçtan inerek saldırganın peşinden koştu. Ara sokağa giren saldırganın izini kaybettirmesinin ardından Ergenci'nin eşi, çevreden yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Ergenci'yi Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Ergenci ile şüphelinin birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan Ergenci'ye saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında Ergenci'nin düştüğü yerde başkasına ait araçta bulunan çocukların saldırgandan korkup, kaçtığı anlar da yer aldı.