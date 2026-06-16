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        Haberler Magazin Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan, İbrahim Tatlıses'e ziyaret

        Bakan Ersoy'dan, İbrahim Tatlıses'e ziyaret

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanede fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Bakan Ersoy, Tatlıses'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile Fizyoterapist Caner Tan'dan sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Mehmet Nuri Ersoy da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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