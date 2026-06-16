Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
Adana'ya tatile gelen ve eğlenmek amacıyla gittiği barın çıkışında yanında götürmek istediği kadının talebini reddetmesi üzerine kadın ile başka bir çalışanı silahla vurup yaralayan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet C., kaçarken trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi
Adana'da olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Mehmet C. (29), izinli olarak geldiği Adana'da bir barda eğlendi.
GENÇ KADIN REDDETTİ
Mekandan ayrılacağı sırada bar çalışanı Buse S.'yi (26) yanında götürmek isteyen Mehmet C., genç kadının talebini reddetmesi üzerine sinirlendi.
SİLAHINI ÇIKARIP İKİSİNİ DE VURDU
Bu sırada kadın çalışana destek veren iş yeri çalışanı Muhammet Ş. (35) ile Mehmet C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Mehmet C., yanında bulunan beylik tabancasını çıkararak Buse S. ve Muhammet Ş.'ye ateş açtı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki çalışan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı.
TRAFİK POLİSİ YAKALADI
Bölgede görev yapan trafik polisi, silah sesleri üzerine harekete geçerek Mehmet C.'yi kısa sürede yakaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"
Gözaltına alınan Mehmet C., Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Mehmet C.'nin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.