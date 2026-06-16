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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 12. kattan düştü... Pastayla karşılandı | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!

        Adana'da, 12'nci kattan düşerek yaralanan 14 yaşındaki E.D.K. (14), 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Mucizevi şekilde hayatta kalan genç kız, ambulansla getirildiği ve kazanın yaşandığı binanın önünde pasta kesilip, balonlar uçurularak karşılandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!

        Adana'da olay, 4 Haziran’da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencisi E.D.K., oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak için apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı.

        BACAĞINDA KIRIK VE ÇATLAK VAR

        DHA'daki habere göre dengesini kaybeden E.D.K., önce sundurmaya ardından beton zemine düştü. Genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan E.D.K., çeşitli ameliyatlar geçirdi. Öte yandan düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        KOMŞULARDAN PASTALI KARŞILAMA

        11 günlük tedavinin ardından dün taburcu edilen E.D.K., hasta nakil ambulansıyla evine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen genç kızı, komşuları pasta ile karşıladı. Pastasını üfleyip düştüğü sundurmanın altında balon uçuran E.D.K. ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

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        E.D.K., "Taburcu oldum ve eve geldim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Hayatımın geri kalan zamanında babam gibi iyilik yapmaya karar verdim. Çünkü babamın yardım ettiği yetim bir çocuk olan Melek’i, ilk düştüğüm an bana sarılırken gördüm. İyileşince ilk onun yanına gideceğim. O çocukların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan çocuklara yaptığımız iyilikler bana kanat oldu. Onlar iyi ki var. En yakın zamanda onları ziyaret edip, teşekkür edeceğim" diye konuştu.

        BABA: İYİLİKLER KARŞILIKSIZ KALMADI

        El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı baba Hakan Harput Karaca ise kızının ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun çok iyi olduğunu söyleyerek, "Bundan sonraki tedavi süreci evde devam edecek. Şu an kızımı eve getirdik. Kendisi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde biz 5 ay Hatay’da kaldık. Adana’ya döndüğümüzde, 'El Ele İyilik Kanatları' adıyla arkadaşlarımızla birlikte bir dernek kurduk.

        Gönüllü olarak birçok çocuğa yardım ediyorduk. Yaşadığımız bu olayın ardından arkadaşlarım beni arayarak, 'Senin çocuğunu oradan indiren İyilik Kanatları oldu' dediler. Gerçekten öyle oldu. Hamdolsun, Rabb'im yaptığımız iyilikleri karşılıksız bırakmadı. Bu iyiliğin gücüdür. Bu anlamda sosyal medyadan da çok sayıda mesaj aldım, insanların gönül gözünü açtığımıza da inanıyorum" dedi.

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