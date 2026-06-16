Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın kürek sörfü keyfi
Yaz tatillerini Bodrum Yalıkavak'ta geçiren oyuncu Eylül Tumbar ve Enes Koçak, gün boyunca kürek sörfü yapıp denizin keyfini çıkardı
Giriş: 16 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir süredir birlikte olan Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Bodrum'da görüntülendi.
Tumbar ile Koçak, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için yaz tatillerine Yalıkavak'ta devam ediyor.
Keyifli anlarıyla objektiflere yansıyan Eylül Tumbar ile Enes Koçak, günün büyük bir çoğunluğunu suda geçirdi.
Denizde kürek sörfü yapan aşıklar, birlikte kürek çekerken sergilediği neşeli ve samimi halleriyle dikkat çekti.
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