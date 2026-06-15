Tarkan'dan Milli Takım'a destek

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. 2002 Dünya Kupası'nda, Milli Takım için 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını yapan Tarkan, mağlubiyetin ardından teknik ekip ve futbolculara destek verdi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hem yazında hem kışında seninleyiz" dediğimiz Milli Takım'a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, "Bir Oluruz Yolunda" dediğimiz Milli Takımımız'ın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım.