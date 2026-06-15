Ece İrtem'den acı haber geldi. Ünlü oyuncunun evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Dün 35'inci yaşına giren İrtem'in avukatı açıklama yaptı.

Avukat Uğur Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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İrtem, son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl' karakteriyle ekranlarda yer almıştı.