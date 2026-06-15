15 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimi aldı. 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu daha önce de 'Yeni Gelin', 'Şeref Sözü', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Kertenkele' dizilerinde de rol aldı.
Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti
Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl' karakteriyle tanınan Ece İrtem, 35 yaşında hayata veda etti
Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:45 Güncelleme:
Ece İrtem'den acı haber geldi. Ünlü oyuncunun evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Dün 35'inci yaşına giren İrtem'in avukatı açıklama yaptı.
Avukat Uğur Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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İrtem, son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl' karakteriyle ekranlarda yer almıştı.
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