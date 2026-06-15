Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.458,39 %3,73
        DOLAR 46,2788 %0,02
        EURO 53,7395 %0,37
        GRAM ALTIN 6.459,71 %2,91
        FAİZ 41,76 %-2,36
        GÜMÜŞ GRAM 105,34 %4,05
        BITCOIN 66.140,00 %3,39
        GBP/TRY 62,1608 %0,16
        EUR/USD 1,1607 %0,34
        BRENT 82,90 %-5,07
        ÇEYREK ALTIN 10.561,62 %2,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın ulaştığı ülkemiz uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer haline gelmeye başlamıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        2026 her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. 5-7 Haziran'da 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının katıldığı Sıfır Atık programını düzenledik. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki önemi her geçen gün artıyor. Ankara'ya gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın ulaştığı ülkemiz uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer haline gelmeye başlamıştır. 9 günlük bayram tatili boyunca 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşti, 7 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sağlandı.

        REKLAM

        20 sene önce 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı, 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Artan yolcu sayısının çevreyolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafiği hepimiz biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa trafiğinde rahatlama olacaktır. Ankara Havalimanı'yla Başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, bir eseri de ihya ettik. 1933'te Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen havalimanımız, yeni çehresiyle yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek için 8 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkardık, banketleri yeniledik. Pist başlarına 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik apron alanıyla 44 uçağın eş zamanla park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını yeniledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, ışıkları, levhaları uluslararası standartlara göre yenilendi. Devlet konukevi de inşa edildi. Geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Havacılık köprüsü ve bağlantı yollarını da bugün hizmete alıyoruz.

        NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e 7 kilometrelik güçlü bir ağ kuruyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede yapılan yatırımda emeği geçenleri tebrik ediyorum.

        Önüne gelen esere çamur atmayı maharet zannedenlere şunu söylüyorum; 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sene içerisinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni müjdelerle çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 14 Haziran 2026 (ABD - İran Anlaşması Olacak Mı?)

        ABD Başkanı Trump: "Taraflar geri adım atmalı, İsrail saldırı yapmamalı". Kabinenin gündeminde neler var? Ankara Havalimanı açılıyor. Yurdun dört köşesinde maç heyecanı. A Milliler Avustralya'ya 2-0 yenildi. Rakip analizi yanlış mı yapıldı? A Milli takım neleri eksik yaptı? Fiziki faktörler maçı nas...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları