Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2026 her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. 5-7 Haziran'da 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının katıldığı Sıfır Atık programını düzenledik. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki önemi her geçen gün artıyor. Ankara'ya gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın ulaştığı ülkemiz uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer haline gelmeye başlamıştır. 9 günlük bayram tatili boyunca 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşti, 7 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sağlandı.

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20 sene önce 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı, 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Artan yolcu sayısının çevreyolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafiği hepimiz biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa trafiğinde rahatlama olacaktır. Ankara Havalimanı'yla Başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, bir eseri de ihya ettik. 1933'te Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen havalimanımız, yeni çehresiyle yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek için 8 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkardık, banketleri yeniledik. Pist başlarına 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik apron alanıyla 44 uçağın eş zamanla park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını yeniledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, ışıkları, levhaları uluslararası standartlara göre yenilendi. Devlet konukevi de inşa edildi. Geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Havacılık köprüsü ve bağlantı yollarını da bugün hizmete alıyoruz.

NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e 7 kilometrelik güçlü bir ağ kuruyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede yapılan yatırımda emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Önüne gelen esere çamur atmayı maharet zannedenlere şunu söylüyorum; 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sene içerisinde Ankaralı kardeşlerimizin huzurunda yeni müjdelerle çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.