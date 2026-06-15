ABD-İran anlaşması piyasaları rahatlattı: Petrol üç ayın en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısının savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yeniden başlatmak için ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından petrol fiyatları bu sabah mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrol TSİ saati ile 07:15 itibarıyla yüzde 4,68 düşüşle varil başına 83,24 dolara geriledi ve ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 4,72 düşüşle 80,87 dolarda işlem gördü.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, taslak anlaşmanın İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılmasını öngördüğünü bildirdi.

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KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Petrol akışının yeniden canlanması olasılığı piyasalarda fiyatlandırıldıkça, ham petrole yansıtılan jeopolitik risk primi oldukça agresif bir şekilde ortadan kalkıyor" dedi.

Dünya, savaşın üç aydan fazla bir süre boyunca dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından bu yana milyonlarca varil petrol ve doğal gaz arzını kaybetti.

Yatırımcılar ayrıca, Ortadoğu üreticilerinin savaşın yol açtığı hasarın ardından petrol üretimini ve ihracatını ne kadar hızlı bir şekilde yeniden başlatabileceklerini ve bölgeye daha fazla geminin girip girmeyeceğini de dikkatle izliyorlar.