Katy Perry ABD'deki Dünya Kupası açılışını 10 yaşındaki şarkıcıyla yaptı
Dünya Kupası'nın ABD ayağındaki açılışın başrolünde Katy Perry vardı. Pop yıldızı, sahneye 10 yaşındaki Norveçli şarkıcı Tius'la çıktı, sahneyi yalınayak sahada koşarak terk etti
ABD'nin Los Angeles kenti, Meksiko ve Toronto'da yapılan törenlerin ardından, Dünya Kupası açılış kutlamaları serisinin son durağı oldu.
Katy Perry, Los Angeles'taki FIFA Dünya Kupası açılış töreninin başrolündeydi. Perry, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay'a karşı turnuva açılış maçından önce düzenlenen yıldızlarla dolu kutlamanın finalini gerçekleştirdi.
Perry, heykelsi püsküllü elbisesiyle yer aldığı Dünya Kupası sahnesini, 10 yaşındaki Norveçli şarkıcı Tius ile paylaştı.
Tius, Perry'nin 2024 yılında çıkan '143' adlı albümündeki 'Wonder' şarkısında, pop yıldızına eşlik etmişti. Sahneye çıkmasından sadece bir gün önce Perry, sosyal medyada paylaştığı bir videoda hayranlarını Tius ile tanıştırmış ve şarkıya dahil olmasının ardındaki hikayeyi anlatmıştı.
Perry, videonun yanına "Şu anda dinlediğiniz o küçük ses Tius'un sesi" diye yazmıştı.
“Tius, 'Wonder' şarkısındaki bölümünü 2021 yılında 5 yaşındayken kaydetti. 2023 yılında onun vokalini duydum ve 'Wonder'ın sözlerini yazmak için ilham aldım, altıncı albümüme ekledim” diyen Perry, “Tius şimdi 10 yaşında ve bu şarkıyı benimle birlikte Dünya Kupası'nda söylemek için Norveç'ten Los Angeles'a kadar uçtu" şeklinde devam etmişti.
Los Angeles Stadyumu'nda Perry ve Lius 'Wonder' şarkısını seslendirerek futbol seyircilerini coşturdu. Perry, topuklu ayakkabılarını çıkardı ve sahada yalınayak koşarak sahneyi terk etti.
Perry daha sonra sevgilisi Justin Trudeau ile birlikte maçı seyrederken görüldü.
Los Angeles'ta sahne alan diğer isimler arasında Grammy ödüllü Güney Afrikalı şarkıcı Tyla, Brezilyalı şarkıcı-söz yazarı Anitta ve K-pop grubu Blackpink'ten LISA da vardı.
Daha önce Kanada'nın Toronto şehrinde Alanis Morrisette ve Michael Bublé'nin sahne aldığı açılış töreni düzenlendi.
Dünya Kupası'nın ilk açılış töreni ise Meksika'da Shakira ve Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile oldu.