Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Katy Perry ABD'deki Dünya Kupası açılışını 10 yaşındaki şarkıcıyla yaptı

        Katy Perry ABD'deki Dünya Kupası açılışını 10 yaşındaki şarkıcıyla yaptı

        Dünya Kupası'nın ABD ayağındaki açılışın başrolünde Katy Perry vardı. Pop yıldızı, sahneye 10 yaşındaki Norveçli şarkıcı Tius'la çıktı, sahneyi yalınayak sahada koşarak terk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ABD'nin Los Angeles kenti, Meksiko ve Toronto'da yapılan törenlerin ardından, Dünya Kupası açılış kutlamaları serisinin son durağı oldu.

        Katy Perry, Los Angeles'taki FIFA Dünya Kupası açılış töreninin başrolündeydi. Perry, Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay'a karşı turnuva açılış maçından önce düzenlenen yıldızlarla dolu kutlamanın finalini gerçekleştirdi.

        2

        Perry, heykelsi püsküllü elbisesiyle yer aldığı Dünya Kupası sahnesini, 10 yaşındaki Norveçli şarkıcı Tius ile paylaştı.

        3

        Tius, Perry'nin 2024 yılında çıkan '143' adlı albümündeki 'Wonder' şarkısında, pop yıldızına eşlik etmişti. Sahneye çıkmasından sadece bir gün önce Perry, sosyal medyada paylaştığı bir videoda hayranlarını Tius ile tanıştırmış ve şarkıya dahil olmasının ardındaki hikayeyi anlatmıştı.

        4

        Perry, videonun yanına "Şu anda dinlediğiniz o küçük ses Tius'un sesi" diye yazmıştı.

        5

        “Tius, 'Wonder' şarkısındaki bölümünü 2021 yılında 5 yaşındayken kaydetti. 2023 yılında onun vokalini duydum ve 'Wonder'ın sözlerini yazmak için ilham aldım, altıncı albümüme ekledim” diyen Perry, “Tius şimdi 10 yaşında ve bu şarkıyı benimle birlikte Dünya Kupası'nda söylemek için Norveç'ten Los Angeles'a kadar uçtu" şeklinde devam etmişti.

        6

        Los Angeles Stadyumu'nda Perry ve Lius 'Wonder' şarkısını seslendirerek futbol seyircilerini coşturdu. Perry, topuklu ayakkabılarını çıkardı ve sahada yalınayak koşarak sahneyi terk etti.

        Perry daha sonra sevgilisi Justin Trudeau ile birlikte maçı seyrederken görüldü.

        7

        Los Angeles'ta sahne alan diğer isimler arasında Grammy ödüllü Güney Afrikalı şarkıcı Tyla, Brezilyalı şarkıcı-söz yazarı Anitta ve K-pop grubu Blackpink'ten LISA da vardı.

        8

        Daha önce Kanada'nın Toronto şehrinde Alanis Morrisette ve Michael Bublé'nin sahne aldığı açılış töreni düzenlendi.

        Dünya Kupası'nın ilk açılış töreni ise Meksika'da Shakira ve Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı

        MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon: 3 gözaltı

        #Katy Perry
        #Dünya Kupası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu