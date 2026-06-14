Katy Perry ABD'deki Dünya Kupası açılışını 10 yaşındaki şarkıcıyla yaptı

“Tius, 'Wonder' şarkısındaki bölümünü 2021 yılında 5 yaşındayken kaydetti. 2023 yılında onun vokalini duydum ve 'Wonder'ın sözlerini yazmak için ilham aldım, altıncı albümüme ekledim” diyen Perry, “Tius şimdi 10 yaşında ve bu şarkıyı benimle birlikte Dünya Kupası'nda söylemek için Norveç'ten Los Angeles'a kadar uçtu" şeklinde devam etmişti.