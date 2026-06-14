Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Köprüde barfiks faciayla bitti! | Son dakika haberleri

        Köprüde barfiks faciayla bitti!

        Erzurum'da feci bir olay meydana geldi. Kentte köprüde barfiks çekerken dereye düşen 24 yaşındaki Kasım Tan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köprüde barfiks faciayla bitti!

        Erzurum’un Tortum ilçesinde piknik yaptığı sırada köprüde barfiks çekerken dengesini kaybederek dereye düşen 24 yaşındaki genç boğuldu.

        İHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.15 sıralarında Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi köyü mevkisinde meydana geldi.

        Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla bölgeye giden 24 yaşındaki Kasım Tan, dere üzerindeki köprüde barfiks çekmeye çalıştı. Bu sırada eli kayan talihsiz genç, altından akan kuvvetli akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Dere yatağı boyunca titiz bir kıyı araması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, akıntıya kapılan Kasım Tan'ın cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan gencin cenazesi, olay yerindeki jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Irmak Ayşe öğretmene gözyaşlarıyla veda

        Ağrı'da hayatına son veren anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ayşe öğretmenin mobbinge uğradığı iddia edilmişti

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu