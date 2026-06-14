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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Brezilya-Fas: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Brezilya Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı

        Brezilya-Fas: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, C Grubu ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldı. Son Dünya Kupası yarı finalisti Fas, 21'de Saibari ile öne geçerken, Sambacılar bu gole 32'de Vinicius Junior ile yanıt verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 05:41 Güncelleme:
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        Brezilya ile Fas puanları paylaştı

        2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadele Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

        Karşılaşmanın 21. dakikasında Fas, Saibari'nin aşırtma golüyle öne geçerken, Brezilya 32. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içi sol çaprazından attığı şık golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #2026 Dünya Kupası
        #brezilya-fas maçı
        #haberler
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