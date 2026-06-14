Brezilya-Fas: 1-1 (MAÇ SONUCU)
2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, C Grubu ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldı. Son Dünya Kupası yarı finalisti Fas, 21'de Saibari ile öne geçerken, Sambacılar bu gole 32'de Vinicius Junior ile yanıt verdi.
Giriş: 14 Haziran 2026 - 05:41 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadele Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fas, Saibari'nin aşırtma golüyle öne geçerken, Brezilya 32. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içi sol çaprazından attığı şık golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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