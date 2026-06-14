Avustralya-Türkiye maçı CANLI YAYIN

07:07 14/06/2026 ARDA'NIN ŞUTU DIŞARI GİTTİ Mücadelenin 7. dakikasında Arda Güler sağ çaprazdan çektiği şut üstten auta gitti. Paylaş facebook

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07:00 14/06/2026 İLK DÜDÜK ÇALDI! Avustralya-Türkiye maçında ilk düdük geldi. Paylaş facebook

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05:41 14/06/2026 İLK 11'LER BELLİ OLDU! AVUSTRALYA: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kerem Paylaş facebook

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05:40 14/06/2026 MİLLİ TAKIM BÜYÜK DESTEKLE STADA HAREKET ETTİ 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, stada hareket etti. Ay-yıldızlıları, konakladığı otelden karşılaşmanın oynanacağı BC Place Stadı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birçok taraftar uğurladı. Taraftarlar, milli futbolcuları tezahüratlar eşliğinde yolcu etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Milli Takım'la aynı otobüste yer aldı. Paylaş facebook

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Ve hasret sona erdi, A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine adım attı.. Bizim Çocuklar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geliyor.

STAT: BC Place

HAKEM: Jesus Valenzuela

SAAT: 07.00

YAYIN: TRT 1

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda sahne alıyor.

Milliler son olarak katıldığı 2002 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

MİLLİ TAKIM'IN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

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TARİHİNDEKİ 652. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkıyor.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

AVUSTRALYA İLE 3. KEZ

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşıyor.

Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 34. MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavına Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında çıkıyor.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.