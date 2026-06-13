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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman: Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu

        Ergin Ataman: Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinde Olympiakos'a 3-2 kaybederek şampiyonluğu kaptırdı. Maçın ardından soyunma odasında öğrencisi Kendrick Nunn'a şiddet uygulanmasına sinirlenen Ataman, "Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.

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        Maçın ardından ise Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman öfke dolu açıklamalarda bulundu.

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        ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI ÇILDIRDI

        Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

        Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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        Olympiakos'lu Tyrique Jonas, Panathinaikos'lu Kendrick Nunn'a soyunma odası girişinde yumruk attı. Görevliler araya girmeye çalışsa da ilk denemede başarılı olamadı ve Jonas, Nunn'a saldırdı.

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        Polis ve güvenlik görevlileri araya girmeye çalıştı. İkilinin kavgası kameralara yansıdı.

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