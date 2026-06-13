Ergin Ataman: Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu

ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI ÇILDIRDI

Maç sonu öfke dolu açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yunanistan Ligi'nde neler oluyor? Biz yenilgiyi kabul ettik ama Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu! Nunn şu an yaralandı, bu s..tiğimin Jones'u bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi.

Öte yandan Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a saldırdığı anın görüntüleri de ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.