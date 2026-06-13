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        Haberler Dünya "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor" | Dış Haberler

        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanmasının planladığını ve imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"

        ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

        Trump, her şeyin sakinleşmesinin ardından uygun bir zamanda İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu (nükleer toz) alacaklarını belirtti.

        İRAN'IN AÇIKLAMASI

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

        İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Bekayi, Hemedan eyaletinde ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

        Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptı hakkındaki açıklamasında, “Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi.” ifadelerini kullandı.

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        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in 24 saat içinde nihayet erdirilmesini beklediklerini söylediği ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına ilişkin ise Bekayi, şunları aktardı:

        “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.”

        Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

        *Fotoğraf: Associated Press

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