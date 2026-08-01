Michele Cedolin baba oldu
2022 yılında İrem Doğan ile evlenen 'Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, baba olduğunu duyurdu. Cedolin, çocuğuna 'Aslan Nicola' adını verdi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 19:32 Güncelleme:
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2003 yılında yayınlanan ve yedi sezon süren 'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Cedolin, İrem Doğan ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
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Michele Cedolin, şubat ayında yaptığı bir paylaşımla baba olacağını duyurmuş ve çiftin bir oğulları olacağı öğrenilmişti.
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Cedolin, son sosyal medya paylaşımıyla 'Aslan Nicola' adını verdikleri oğlunu kucağına aldığını açıkladı.
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"ALLAH BANA, SANA İYİ BİR BABA OLMAYI NASİP ETSİN"
Paylaşımında, "Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico’nun maceralarına hazır olun" ifadelerini kullandı.
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