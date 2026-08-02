Akıllı telefon kullanıcılarının en sık şikayet ettiği konuların başında batarya ömrü geliyor. Gün boyu kesintisiz kullanım hayali, yıllardır lityum-iyon teknolojisinin sınırlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Ancak son dönemde Çinli üreticilerin öncülüğünde yükselen ve artık Samsung’un da dahil olduğu yeni bir batarya teknolojisi, bu denklemi değiştirmeye aday: silikon-karbon bataryalar. Tek şarjla iki güne varan kullanım vaatleri, daha ince gövdelerde rekor kapasiteler ve hızlanan şarj süreleri… Peki bu teknoloji gerçekten akıllı telefonlardaki batarya sorununa kalıcı bir çözüm mü sunuyor, yoksa daha uzun günlük kullanım karşılığında cihazın toplam ömründen ödün mü veriyor? Bataryaların temel çalışma prensiplerinden başlayarak silikon-karbon hücrelerin avantajlarını, dezavantajlarını ve gelecekteki potansiyelini detaylıca inceliyoruz.

BATARYALAR NASIL ÇALIŞIR?

Bataryalar üç temel bileşenden oluşur: anot, katot ve bunlar arasında yer alan elektrolit. Tam şarjlı bir bataryada elektronlar anotta depolanır ve yavaş yavaş katoda doğru akar. Bu akış, enerjiyi serbest bırakan kimyasal ve elektriksel reaksiyonları tetikler. Geleneksel lityum-iyon bataryalarda bu süreç defalarca tekrarlanabilir; ancak zamanla elektrolitteki reaktif maddeler tükenir ve depolama kapasitesi düşer.

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Konuyu basit bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, bataryayı sıcak bir yaz gününde aquaparktaki su kaydırağına benzetebiliriz. Yüzlerce çocuk (elektronlar) kaydıranın tepesinde (anot) sıraya girer ve aşağıya (katot) inmek ister. Kaydıraktan akan su (elektrolit) bu hareketi kolaylaştırır. Çocuklar tekrar yukarı çıkar (şarj işlemi) ve bu döngü sürer. Ancak su rezervi tükenince kaydırak kullanılamaz hale gelir. Bataryalardaki bozulma da benzer bir süreçtir.

LİTYUM-İYON BATARYALARIN SINIRLARI

Son 25 yıldır tüketici elektroniğinin vazgeçilmezi olan lityum-iyon bataryalar; hafiflikleri, yüksek enerji yoğunlukları ve yüzlerce şarj döngüsüne dayanabilmeleri sayesinde yaygınlaştı. Tipik bir lityum-iyon hücrede grafit tozundan anot, lityum-iyon fosfat tozundan katot ve etilen karbonat bazlı elektrolit kullanılır.

Batarya kimyası uzmanı Dr. Ruth Sayers’a göre, son yirmi yılda katot ve elektrolit tarafında büyük optimizasyonlar yapıldı. “Her şey mümkün olduğunca geliştirildi. Onlarca yıldır aynı grafit anodu kullanıyoruz. Artık performansın önündeki asıl engel grafit anot. Silikon ise grafitin en güçlü rakibi olarak görülüyor” şeklinde ifade ediyor.

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SİLİKON-KARBON BATARYA NEDİR?

“Silikon-karbon batarya” ifadesi teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü katot hâlâ lityum bazlı malzemeden oluşuyor ve anot da tamamen silikon-karbon değil. Mevcut fizik kuralları nedeniyle silikon, grafitle karıştırılarak yalnızca belirli bir oranda kullanılıyor. Samsung da Z Fold 8 serisinde batarya tipini hâlâ “lityum-iyon” olarak listeliyor; ancak enerji yoğunluğunu artırmak için silikon-karbon malzeme eklediğini açıkça belirtiyor. Sektörde bu yapı silikon-karbon batarya olarak kabul ediliyor.

Finlandiya’daki Seinäjoki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Juho Heiska Engaged’de yer alan açıklamasında, silikon eklemenin yeni bir şey olmadığını vurguluyor: “Tesla uzun yıllardır NCA bataryalarında yüzde 3-5 oranında silikon kullanıyordu. Değişen şey, üretim ve mühendislik süreçlerinin daha yüksek silikon oranlarına imkân vermesi.” Birçok üretici artık mevcut üretim hatlarına “drop-in” olarak eklenebilen malzemeler geliştiriyor. Ancak bu hücreler hâlâ daha pahalı üretildiği için öncelikle akıllı telefonlarda tercih ediliyor.

Samsung ise temkinli ilerliyor. Çinli markaların süper kapasiteli bataryaları yerine, daha küçük hacimde aynı performansı sağlayan düşük silikon oranlarını tercih ediyor. Avrupa Birliği’ne yapılan düzenleyici bildirimlerde, yeni bataryaların 1.200 şarj döngüsüne dayanacağı belirtiliyor. Önceki nesilde bu rakam 2.000’di.

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SİLİKON-KARBON BATARYALARIN AVANTAJLARI

Dr. Sayers’ın verdiği bilgilere göre grafitin gram başına kapasitesi yaklaşık 330 miliamper-saatken, silikon bunun on katına çıkabiliyor. Silikon ile lityum arasında “alaşımlama” adı verilen farklı bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Bu sayede çok daha fazla lityum depolanabiliyor ve enerji yoğunluğu dramatik şekilde artıyor.Sonuç olarak bataryalar hacim olarak küçülürken kapasite olarak büyüyebiliyor. OnePlus 15 örneğinde görüldüğü gibi, iPhone’lardan yalnızca milimetrelerle daha kalın bir gövdede 7.300 mAh kapasite ve 38 saati aşan kullanım süreleri mümkün hale geliyor. Ayrıca silikon, lityum iyonlarının grafit katmanları arasına girme zorluğunu aştığı için çok daha hızlı şarj imkânı sunuyor.Silikonun bol, ucuz ve jeopolitik risklerden görece uzak bir malzeme olması da önemli bir avantaj.

DEZAVANTAJLAR VE ÖMÜR SORUNU

Her yeni teknolojide olduğu gibi burada da bedeller var. Dr. Heiska’ya göre silikon-karbon bataryalar biraz daha iyi kapasite ve hızlı şarj sunarken, döngü ömrü biraz daha kısa oluyor. Çünkü şarj sırasında malzemeler genleşiyor. Grafit yaklaşık yüzde 10 genleşirken, silikon yüzde 400’e kadar şişebiliyor. Bu nedenle tamamen silikonlu bir batarya pratikte kullanılamaz; ömrü çok kısa olur.

Üreticiler, silikon oranını kontrol ederek kapasite ile dayanıklılık arasında denge arıyor. Stabiliteyi artırmak için farklı üretim yöntemleri ve florofosfat gibi ek malzemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Akıllı telefonlar bu teknoloji için ideal bir alan. Çünkü kullanıcılar genellikle birkaç yılda bir cihaz değiştiriyor. Üstelik iki günlük batarya ömrü, şarj alışkanlıklarını da azaltarak bataryanın toplam döngü sayısını düşürebilir.

Silikon-karbon bataryalar, akıllı telefonlarda batarya ömrü sorununa önemli bir cevap sunuyor. Ancak “daha uzun günlük kullanım” ile “daha kısa toplam ömür” arasındaki denge, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da netleşecek. Üretim süreçleri olgunlaştıkça, hem kapasite hem de dayanıklılık açısından daha dengeli çözümler görmemiz mümkün.