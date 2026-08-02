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        Haberler Dünya Amerika Trump: İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık

        Trump: İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 06:44 Güncelleme:
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        "İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık"
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        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.

        Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.

        AA'nın aktardığı habere göre söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

        "Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran’ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."

        Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #abd-iran savaşı
        #ABD Başkanı Trump
        #haberler
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