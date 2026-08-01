İtalyan mahkemesi, Wanda Nara lehine karar verdi
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki pasaport krizinde İtalyan mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Icardi'nin itirazını reddederek kızları için futbolcunun onayı olmadan yeni pasaport çıkarılmasına hükmetti
Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Velayet davası devam eden ikili, kızları Francesca ve Isabella'nın pasaport işlemleri nedeniyle bir süredir karşı karşıya.
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre; Wanda Nara'nın ABD'de bulunduğu sırada evine hırsız girdi. Olayda çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra kızlarının kimlik belgeleri ve pasaportları da çalındı.
İtalya'da bulunan kızların Arjantin'e dönebilmeleri için yeni pasaport çıkarılması gerekti. Ancak reşit olmadıkları için pasaport işlemlerinde her iki ebeveynin de onayı gerekiyordu. Icardi’nin imza vermemesi üzerine süreç çıkmaza girdi.
Bunun üzerine harekete geçen Wanda Nara, avukatı aracılığıyla Milano yargısına başvurdu. Mauro Icardi ise çocukların yurt dışına kaçırıldığını öne sürerek İtalyan mahkemelerinin bu konuda yetkili olmadığını savundu ve karara itiraz etti.
DAVA MASRAFLARI ICARDİ'YE YÜKLENDİ
Mahkeme, futbolcunun itirazını reddederek çocukların üstün yararını dikkate aldı ve Icardi'nin gerekçelerini yeterli bulmadı. Kararla birlikte kızları için Icardi'nin onayı olmadan pasaport çıkarılmasına hükmedildi. Ayrıca dava masraflarının da Icardi tarafından karşılanmasına karar verildi.
"ICARDI'NİN RIZASINA GEREK KALMADI"
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Wanda Nara, "Hakim kızlarımın lehine karar verdi. Pasaport alıp Arjantin'e dönmek için babanın rızasına gerek kalmadı. İtalya'da adalet yerini buldu. Kendilerinden çalınan pasaportları almak için sadece annelerinin imzası yeterli olacak. Yakında eve dönüyoruz" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi, İtalya'daki boşanma davasında Wanda Nara'nın kendisi ve çocukları için talep ettiği nafakanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıklamıştı. Nara ise bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Bebeğim, git kendine bir iş bul" sözleriyle Icardi'ye tepki göstermişti.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ
Arjantin mahkemesinin, Icardi'nin kızlarının pasaport işlemleri için gerekli imzayı vermemesi nedeniyle futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldığı öğrenilmişti. Pasaportların kaybolduğunu öne süren Icardi'ye süre tanındığı, bu süre içinde onay vermemesi halinde çocuklar için yeni pasaportların mahkeme kararıyla çıkarılacağı ve Arjantin'e dönebilecekleri belirtilmişti.