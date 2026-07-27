Mauro Icardi ile Wanda Nara yine karşı karşıya

"BABA OLARAK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİR"

3 Ağustos'ta okulları açılacak olan kendi kızlarını düşün. Ellerinden alınanları onlara vermeyi reddettiğin için duydukları üzüntüyü zaten dile getirdiler. Ne kadar garip, değil mi? Kendi kızlarını korkutan ve travmatize eden kişilerin sana bir iyilik yaptığını sanıyorsun. Benim pasaportum var, onların ise yok; oysa bu onların hakkı. Ailelerinin yanına dönme haklarını ellerinden almak bir şiddettir. Git bir iş bul ve bir baba olarak sorumluluklarını yerine getir.