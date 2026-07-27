Mauro Icardi ile Wanda Nara yine karşı karşıya
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka ve velayet savaşı kızıştı. İtalyan mahkemesinin nafaka itirazını reddetmesinin ardından ikili sosyal medyada birbirine girdi
Galatasaray'a 7 Eylül 2022'de transfer olan ve 15 Temmuz'da sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle de gündemden düşmüyor.
27 Mayıs 2014'te evlenen ve Francesca ile Isabella adında iki kızları bulunan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği; ihanet iddiaları ve velayet sürecinin ardından geçtiğimiz mart ayında resmen sona ermişti.
Sosyal medya üzerinden bir süredir birbirlerine sert göndermelerde bulunan ikili, İtalyan mahkemesinden çıkan son kararın ardından yeniden karşı karşıya geldi.
Haziran ayında İtalya ve Arjantin basınında yer alan haberlerde, Nara'nın Icardi'den talep ettiği geçici nafaka başvurusunun reddedildiği belirtilmişti. Süreçle ilgili olarak İtalya'dan olumlu bir haber aldığını ifade eden Mauro Icardi, mahkemenin son kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
"HAKİM, BU ÇILGINLIĞI REDDETTİ"
Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Buralarda her şey iyi haber! Yeni bir karar var. Boşanma davasında benden şu miktarları talep etmişlerdi: Eski eşim için aylık 250.000 €, kızlarımın her biri için 65.000 € ve boşanma gerekçesiyle aylık 100.000 €. Hakim, 1 Haziran 2026'da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun kalmayıp benden para çalmaya devam etme arzusuyla bu karara itiraz ettiler.
"BANA DELİ DİYORLARDI"
Açıklamasına devam eden futbolcu, "Bugün, 27 Temmuz 2026'da İtalyan yargısının kararı çok net oldu: İtirazı kabul edilemez buldular. Böylece her türlü talebin önünü tamamen kapattılar. Nihai boşanma kararı için geriye sadece son adım kaldı. İtalyan adaletinin işlemesi ne güzel! Oysa 2024 yılında her şeyi İtalya'da mahkemeye taşıdığım için bana deli diyorlardı" dedi.
Icardi'nin bu açıklamalarının ardından Wanda Nara da sessiz kalmayarak eski eşine oldukça sert bir karşılık verdi.
"GİT KENDİNE BİR İŞ BUL VE BENİ DÜŞÜNMEYİ BIRAK"
Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Bugün İtalyan adaleti, tazminat konusunun nihai karara bırakıldığını açıkladı. Bu çok mantıklı; çünkü benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Zaten nihai kararda hakkımın ne olduğu ortaya çıkacak. Bebeğim, git kendine bir iş bul ve tatilinde beni düşünmeyi bırak.
"BABA OLARAK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİR"
3 Ağustos'ta okulları açılacak olan kendi kızlarını düşün. Ellerinden alınanları onlara vermeyi reddettiğin için duydukları üzüntüyü zaten dile getirdiler. Ne kadar garip, değil mi? Kendi kızlarını korkutan ve travmatize eden kişilerin sana bir iyilik yaptığını sanıyorsun. Benim pasaportum var, onların ise yok; oysa bu onların hakkı. Ailelerinin yanına dönme haklarını ellerinden almak bir şiddettir. Git bir iş bul ve bir baba olarak sorumluluklarını yerine getir.
Sözlerine çocukların seyahat izin belgesi krizini anlatarak devam eden Nara, "Okulun ilk gününde orada olmak ve arkadaşlarına kavuşmak isteyen iki küçük çocuğun yerine kendini koyabilen herkese teşekkürler. Süresi ayın 30'unda dolacak olan bir izin belgesiyle seyahat ettik. Benim belgelerimi vermeyi her zaman reddeden birinin uyguladığı bu şiddet yüzünden çocuklar, valizleri hazır bir şekilde onun imza atmaya keyfinin yetmesini bekliyorlar" ifadelerini kullandı.
"TEK İSTEDİKLERİ ŞEY GERİ DÖNMEK"
Son olarak bir açıklama daha yayımlayan ünlü isim, çocukların yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: Çocuklarımın Arjantin'deki bir okulda üçüncü yılı. Tek istedikleri şey geri dönmek. İşlemleri tamamlanmış olan erkek çocuklar, kız kardeşleri olmadan seyahat etmeyi reddediyorlar. Yetişkin bir birey kendi çocuklarına sadece daha fazla şiddet, kötü muamele ve acı yaşatırken; tatilde olan bir yargı sistemi ise eve ve okullarına dönmek isteyen bu çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor.
Hatırlanacağı üzere; Wanda Nara'nın üç erkek çocuğunun babası Maxi Lopez ile evliliği, Mauro Icardi ile yaşadığı ilişki nedeniyle olaylı şekilde sona ermişti.
Nara ve Icardi daha sonra evlenmiş, iki çocuk sahibi oldukları bu evlilik ise geçtiğimiz mart ayında resmen bitmişti.
Yıldız futbolcu, Wanda Nara'dan ayrılığının ardından Arjantinli oyuncu China Suárez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda çıkan ayrılık ve ihanet iddialarını paylaşımlarıyla yalanlamıştı.
Nara ise geçtiğimiz yıldan beri Martín Migueles ile aşk yaşıyor.
Fotoğraflar: Instagram, AA