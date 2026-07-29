Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Galatasaray ile 15 Temmuz'da yollarını ayıran Mauro Icardi ile mart ayında boşandığı Wanda Nara arasındaki velayet krizi büyümeye devam ediyor. İkili, kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti nedeniyle bir süredir mahkemelikken son olarak gündeme pasaport krizi geldi.

Geçtiğimiz günlerde Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İtalya'daki boşanma davasında Wanda Nara'nın kendisi için talep ettiği aylık 250 bin euro, iki kızı için istediği kişi başı 65 bin euro ve boşanma gerekçesiyle talep ettiği aylık 100 bin euroluk nafaka ödemelerinin mahkeme tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Nara, "Benim bir işim var, karşı tarafın ise yok. Bebeğim, git kendine bir iş bul ve tatilinde beni düşünmeyi bırak. Bir baba olarak sorumluluklarını yerine getir." sözleriyle eski eşine tepki göstermişti.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre mahkeme, Mauro Icardi'nin kızlarının pasaportlarını imzalamaması nedeniyle futbolcu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Icardi ise imza atmama gerekçesi olarak belgelerin kaybolduğunu öne sürdü. Mahkemenin tanıdığı süre içinde imza atılmaması halinde yeni pasaportların mahkeme kararıyla çıkarılacağı ve çocukların Arjantin'e götürüleceği belirtildi.

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"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ"

Yurt dışına çıkış yasağı kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Icardi, "Söz konusu belirli talepler olduğunda bazı hâkimlerin olağanüstü bir hızla hareket ettiğini görmek üzücü. Bugün sabah saat 09.00'da, kararda belirtilen 24 saatlik süre bile dolmadan yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu kararın hukuki dayanağının ne olduğunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZLARIM İTALYAN VATANDAŞI"

Kızlarının İtalyan vatandaşı olduğunu ve İtalya'da bulunduklarını belirten Icardi, davanın İtalya meclisinin ve yargısının yetkisinde olduğunu savundu. Futbolcu, "24 saatlik süre dolmadan yurt dışına çıkış yasağı verildi. Mahkemenin bu kararı almaya yetkili olduğunu mu yoksa sadece yasaların öngördüğü kuralları göz ardı mı ettiğini merak ediyorum. Bu öğleden sonra Milano'da (İtalya) aynı konuyla ilgili bir duruşma var. Bildiğim kadarıyla kızlarım İtalyan vatandaşı, İtalya topraklarında bulunuyorlar ve bu mesele o ülkenin mevzuatına ile yargı yetkisine tabidir" dedi.

Açıklamalarına devam eden futbolcu, "Karşı tarafın taleplerinin, ihbar ettikleri olaydan sekiz gün sonra, 27 Temmuz'da sunulduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu sekiz gün boyunca hiçbir aciliyet yokken şimdi alışılmadık bir hızla alınmış, hatta birbiriyle çelişen ve üst üste binen kararlar ortaya çıkıyor. Bu durum, adalet adına en azından benim bakış açımdan anlaşılması çok zor bir tablo çiziyor. Er ya da geç hukukun, her yargı makamının yetkisinin ve adil yargılanma hakkının diğer tüm değerlendirmelerin önüne geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BAŞKALARININ ÇOCUKLARINA BABALIK TASLAYAN ADAM"

Wanda Nara da sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla Icardi'yi hedef aldı. Nara, "Başkalarının çocuklarına babalık taslayan adama haber verin de önce kendi çocuklarının belgelerini imzalasın. Belgelerin çalınmasının üzerinden 10 gün geçti. Bulunduğumuz yerin 20 dakika ötesinde eğlenirken görüntülenmesine ve Arjantin'den WhatsApp üzerinden bile imza atabilecek olmasına rağmen bunu yapmıyor. Çalışmak zorundayım çünkü çocuklara bakan ve onları geçindiren tek kişi benim. Enerjini hayatımızı zorlaştırmaya harcamak yerine kendine bir kulüp bulmaya harca" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BİR DAHA ARJANTİN TOPRAKLARINA AYAK BASMASINI İSTEMEDİĞİNİ BİLDİRDİ"

Başka bir paylaşım daha yapan Nara, şu ifadeleri kullandı: Az önce İtalyan mahkemesinden çıktım. Kızların babası, avukatı aracılığıyla çocuklarımın bir daha Arjantin toprağına ayak basmasını istemediğini bildirdi! Ayrıca kızların Arjantin'deki okullarına dönmelerine izin vermediğini, kendisinin kalmaları gerektiğine inandığı Türkiye'ye sınır dışı edilene kadar onları İtalya'da okula yazdıracağını ekledi. Geri dönmek için her yolu deneyip yalvaran Francesca ve Isabella'nın henüz bundan haberleri yok; çünkü babaları onlara ne zaman isterse o zaman imza atacağını söylemeye devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray cephesinden de Arjantinli golcüyle ilgili açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi için bir veda organizasyonu planladıklarını belirtti. Kararı oyuncuya ilettiklerini ifade eden Özbek, Arjantinli futbolcudan yanıt beklediklerini söyledi.