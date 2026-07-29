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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Icardi'yi davet ettim, cevabını bekliyorum

        Dursun Özbek: Icardi'yi davet ettim, cevabını bekliyorum

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye veda planladıklarını ve bunu da kendisine ilettiklerini belirterek, Icardi'den cevap beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması!

        Galatasaray Spor Kulübü'nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından konuştu.

        "ICARDI'Yİ DAVET ETTİM, CEVABINI BEKLİYORUM"

        Takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin, kendileri için çok değerli bir futbolcu olduğunu belirten Özbek, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum. Galatasaray’ın başarı çizgisinin, her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray’ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi’nin bize verdiği hizmetlere hiçbir zaman inkar etmedik. Son final kısmı için davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum" diye konuştu.

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